三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。慶応大での学生生活を明かした。岩田は「ミスター慶応」のファイナリストだった。当時所属していたダンスサークルの仲間から薦められ、友人が応募してくれたという。MCのハライチ澤部佑（39）に「ミスターになっていないんですか？」と聞かれ、「なってないです」。その時の優勝者も芸能関係の仕事をしていると言い、「