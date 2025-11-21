¡Ú2025Ç¯½© ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×ÆÃ½¸ ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û ¡ÖBCN¡ÜR¡×¤Ç¤Ï¡¢»þµ¨¤´¤È¤ËÊ£¿ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¡¢ÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£½©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·À¸»ù¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤«¤éÆÉ¤àhttps://www.bcnretail.com/market/detail/20251114_573262.html¡üÊØÍø¤À¤¬°Ü¹Ô´ü