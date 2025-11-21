¤­¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÀÄ¹¾5ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç·úÊª²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¢¸½ºß¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û·ã¤·¤¯±ì¤ò¾å¤²¤ë·úÊª RSK¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¸á¸å5»þ15Ê¬¸½ºß¡Ë ²ÐºÒ¸½¾ìÉÕ¶á¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Ê»ëÄ°¼ÔÅê¹Æ¡Ë