第42回（23日／GI、京都芝1600m）には、昨年の覇者ソウルラッシュ、マイルGI3勝のジャンタルマンタル、富士Sを制したガイアフォースなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「」を取り上げる。 ■ガイアフォース 芝もダートもハイレベルでこなす万能型。この辺りは、どう考えても母父クロフネの影響が強いからだろう。基礎スピードの質