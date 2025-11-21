小型航空機墜落事故の現場となった山中から戻った運輸安全委員会の航空事故調査官ら＝21日午後、福岡県八女市福岡県八女市で18日に起きた小型航空機の墜落事故で、運輸安全委員会の航空事故調査官は21日も現地調査を続けた。日下順詞主管調査官は、機体は岩場に衝突したとみられ、山中に破片が散乱して焼損の程度も激しく回収のめどが立っていないと明らかにした。県警は21日、現場検証を続け、22日も行う。山中から搬出してい