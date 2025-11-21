◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（２１日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、プロ５年目の佐久間朱莉（大東建託）が初の年間女王に輝いた。年間ポイントランク２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）が第２日で予選落ちしたため、次週の今季最終戦を残して戴冠が決まった。中学３年時から師事する男子ツアー９４勝の師匠・尾崎将司に吉報を届けた。佐久間は