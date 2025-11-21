東京・立川市の小学校で教員らを暴行しけがをさせた罪などに問われている男2人に、検察側は懲役3年を求刑しました。後藤竜児被告（47）と郄松龍生被告（27）は2025年5月、立川市の小学校で教員ら4人に暴行を加え、けがをさせた罪などに問われています。検察側は21日の裁判で、「学校と無関係の第三者であるにも関わらず、児童の前で教員に暴行を加えた」と指摘しました。そのうえで、「多数の児童の心に深い傷を刻みつけ、社