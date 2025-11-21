「血液のがん」と呼ばれる悪性リンパ腫で、医大生・齊藤樺嵯斗さん（享年24）が9月16日に息を引き取った。闘病中の齊藤さんはXなどで発信を続け、日本の医療制度の大切さを訴えていた。医療費や社会保険料が問題視され、“コスパ”や“生産性”の物差しで議論されがちな今、彼は何を思い、どんな言葉を遺したのか。ライターの黒島暁生さんが両親に聞いた――。（後編／全2回）■小学生から医師になる夢を抱いていた本稿の前編（「