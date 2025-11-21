女優の北川景子（39）が21日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」にゲストとして生出演。主演映画「「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）で共演した、Snow Man・佐久間大介（33）について語った。番組に寄せたアンケートで、佐久間は北川の印象について「景子さんはめちゃくちゃ○○なので助けてあげたくなる」とコメント。「リズム感？」と予想した北川だったが、正解は「人見知り」。佐久間は「芝居の現場の時