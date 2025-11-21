▽LIONS THANKS FESTA 2025（23日、ベルーナドーム）プロ野球・西武が21日、2日後に迫ったファン感謝イベント「LIONS THANKS FESTA 2025」の参加者を発表。MLBへポスティング申請を行った今井達也投手と郄橋光成投手もイベントに参加することが分かりました。ファンへ感謝を伝えるために行われる、NPB12球団それぞれによるファン感謝イベント。今年は全球団が22日からの3連休内でイベントを行うこととなりました。日程が迫る