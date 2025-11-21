どうして人はギャンブルにハマってしまうのか。行動経済学コンサルタントの橋本之克さんは「当たらない確率には目をつぶり、ほんのわずかな確率である当たる夢のほうを信じてしまうという心理が働いている」という――。（第1回）※本稿は、橋本之克『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか？』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winho