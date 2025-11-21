グレン・パウエル（37）が、テキサス大学での学位取得に向けて、密かに勉強していたことを明かした。最新作『ランニング・マン』の日本公開を来年1月30日に控えているグレンは、ロサンゼルスから故郷テキサスに戻って以来、1年間その大学に在籍していたそうで、現在は学生として迎える2学期目を楽しみにしているという。 【写真】大物俳優と笑顔の２ショット ヴァニティ・フェア誌にグレンはこう話す。「次の学期の学費を2日