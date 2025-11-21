¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¼Ö¤Î¸«ËÜ»Ô¡¦LA¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢3Ç¯¸å¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑÍ½Äê¤Î¥Û¥ó¥À¤Î¸ø¼°¼Ö¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´ü´ÖÃæ¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ë´üÂÔ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤«¥Û¥ó¥À¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâºÇ¹â°Ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÁª¼ê¤äÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤ÎSUV¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ê