ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¤Ç»ÔµÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤¬21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÉû»ÔÄ¹¡¢¶µ°éÄ¹¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎµÄ²ñ¤Ë¡£°ìÊý¡¢»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤â¡Ä¡£°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬Éû»ÔÄ¹¡¢¶µ°éÄ¹¤ÎÆÃÊÌ¿¦¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¤Ë10·î31Æü¤Ë¼º¿¦¡¢°Ê¹ß¡¢´ë²èÉôÄ¹¤¬»ÔÄ¹¿¦Ì³ÂåÍý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÔÀ¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤­¤ç¤¦21Æü¤«¤é»ÔµÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÈÌ