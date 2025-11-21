¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¹©¾ì¤ò³«Àß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤ÎËÉ±Ò¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁý»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥¿¡¼¥¯¼ÒÀ½¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡ÖVirtus¡×20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥ó¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·³¼û´ë¶È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¼Ò¡×¤Î¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥¯¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ