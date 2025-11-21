¿·¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ÎÀ°È÷·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ï21Æü¡¢¸©µÄ²ñÂ¦¤Ë¡¢³«´Û»þ´ü¤ÎÃÙ¤ì¤ä»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÊý¸þÀ­¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬JRÅìÀÅ²¬±ØÆî¸ý¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¿·¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤¬100²¯±ß°Ê¾åÉÔÂ­¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢¸©¤¬µÄ²ñÂ¦¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÎÊý¸þÀ­¤òÀâÌÀ¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2028Ç¯ÅÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³«´Û»þ´ü¤Ï¡ÖÎáÏÂ10Ç¯ÂåÃæº¢¤«¤é¸åÈ¾¡×¤È¡¢¾¯¤Ê