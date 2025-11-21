「血液のがん」と呼ばれる悪性リンパ腫で、医大生・齊藤樺嵯斗さん（享年24）が9月16日、息を引き取った。齊藤さんは生前、Xなどで闘病生活の様子を発信し、高額療養費制度の重要性を訴えていた。大病を患えば、経済的な負担は避けられない。樺嵯斗さんの両親が直面したお金事情に、ライターの黒島暁生さんが聞いた――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部齊藤樺嵯斗さんのXアカウント画面 - 撮影＝プレジデント