2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。キャリア部門の第1位は――。▼第1位ホリエモン｢これをケチる意味がわからない｣…仕事のできない人が惜しんでいる｢人生の必要経費｣▼第2位｢これは何かの罰なのか｣海外現地法人で指摘されカゴメが即やめた日本の大企業では当たり前の人事制度▼第3位クレーマーに｢申し訳ありません｣は絶対NG…怒鳴る客を一発で黙らせた元ブックオフ店