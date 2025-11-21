±é½Ð²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê57¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤«¤é¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·ëº§¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÊ¤Ë¡¢¸¶ºîÊª¤ò¤ä¤ë¤È¤­¤Ï¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁêÃÌ¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ºÊ¤À¤¬¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ï¸«¤Þ¤¹¤Í¡£¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÇÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¶äº²2¤ò¤è¤¯¤Ç¤­¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢