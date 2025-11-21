11·î18Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£½»Âð¤ä¶õ¤­²È¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬±ä¾Æ¤·¡¢Ìó130À¤ÂÓ¤¬ÈïºÒ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï20Æü¤Ë¡¢¾ÆÂ»¤·¤¿½»ÂðÃÏ¤ò´Þ¤àº´²ì´ØÈ¾Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ð¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÄÃ°µ¾õÂÖ¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·üÌ¿¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤À¡£TBS¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã