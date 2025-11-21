¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿15¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè9²ó¤Ï¡¢Á¾º¬Î¿Êå¡Ê¤½¤Í¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤¯¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤ÇÏÃÂê¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¢¡Á¾º¬Î¿Êå¡Ê¤½¤Í¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤¯¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë½Ð¿È¡§¿ÀÆàÀî¸©³ØÇ¯¡§3Ç¯À¸ÃÂÀ¸Æü¡§8·î29ÆüMBTI¡§ISFP¼ñÌ£¡§Æ°²è