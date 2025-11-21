½÷Í¥ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÇÐÍ¥±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´î¤ó¤À¡£±óÆ£¤È¤Ï8ºÐ¤Î»þ¤Ë±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¡õ¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¶¦±é¡£MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ï¤â¤Æ¤È¤¤¤¦¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°­¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡£ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÉáÄÌ¤Ë¤¿¤á¸ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤­