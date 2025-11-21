ÅêÉ¼¤ÎÍÍ»Ò ¹áÀî¸©»°Ë­»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤¬21Æü¡¢2025Ç¯7·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¡¢·×¿ôµ¡¤ÎÃæ¤ËÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ1Ëç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »°Ë­»ÔÁª´É»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2026Ç¯1·î¤Î»ÔÄ¹Áª¡¦»ÔµÄÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ·×¿ôµ¡¤òÅÀ¸¡Ãæ¡¢1Âæ¤ÎÆâÉô¤«¤éÅêÉ¼ÍÑ»æ1Ëç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Î³«É¼ºî¶È¤Ç¤³¤Î·×¿ôµ¡¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°Ë­»ÔÁª´É¤ÏÊÌ¤Î·×¿ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔ