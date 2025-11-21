ÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿°ÜÅ¾¸å¤ÎÀÅ²¬»ÔÌò½êÀ¶¿åÄ£¼Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÔÌ±ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÅÇÈÂÐºö¤ÎÆâÍÆ¤¬Àµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ­¼Ô¸þ¤±¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀÅ²¬»ÔÆñÇÈ»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ë1¥ì¥Ù¥ë2¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ë1¥ì¥Ù¥ë2¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡ËºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤Î¿Í¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ç§¼±¤ÈÅÚÉ¶¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç