Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«¡Ê¤â¤¦¡¦¤Í¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï21Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÆ»¤òºÆ¤ÓÊâ¤ß¡¢Ê¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÀÀ¤¤¤ËÇØ¤­¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤â¹ñºÝ¼Ò²ñ¤âÍÆÇ§¤»¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£