12·î1Æü¤è¤ê¥¿¥«¥Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¤Ç¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡Öçõ¤È¥Ù¥êー¡×¤ò¤´Äó¶¡♡¥é¥º¥Ù¥êー¤äçõ¡¢¥«¥·¥¹¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÁÇºà¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥×¥ìー¥È¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤É¤Î¤«¤¿¤Á¤â²Ú¤ä¤«¡£¿·½ÉËÜÅ¹¤ä»ÙÅ¹7Å¹ÊÞ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö ¿·½É