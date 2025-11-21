2017Ç¯10·î¤ËÉü´©¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Øbis¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¹æ¡Ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Äê´ü´©¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¹æÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢Áý´©É½»æ¤Ï¡¢timelesz¡¦º´Æ£¾¡Íø¤¬¾þ¤ë¡£¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¡Ä¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤¬¥­¥å¡¼¥È¤ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤áº´Æ£¤ÏÁÏ´©¹æ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¡Öbis homme¡×¤Ï¡¢25²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£