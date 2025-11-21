ÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¿ä¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ä¤·³è¡¢¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤¹¤È¤×¤ê¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ìÁ°¤Ç¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡Ö¿ä¤·³è¡¢¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Èè½¸¤¥«¥é¡¼¡É¤ÎÀÖ¤¤Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ò