¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¡×¤Î´ÇÈÄ´óÀÊ¤òÅìµþ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦IMMTHEATER¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£Ì¡ºÍ¡¦Íî¸ì¡¦¥³¥ó¥È¡¦µÈËÜ¿·´î·à¤È¡¢¤è¤·¤â¤È¤Î¾Ð¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿6Æü´Ö¤Î·×14¸ø±é¡£Âç¸æ½ê¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Þ¤ÇÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£Æ±½ê¤Ç1·î25Æü¤Þ¤Ç¡£11·î22Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢FANY¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓIMMTHEATERFANCLUB¡Ö