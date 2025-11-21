【ピカピカボックス2026】 抽選受付：11月21日14時～11月27日16時59分 抽選結果発表：12月3日15時以降 発送予定：12月下旬 価格：4,400円 ポケモンは、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「ピカピカボックス2026」を11月21日より抽選予約受付を開始した。抽選受付期間は11月27日16時59分。 本商品は「コイキングバッ