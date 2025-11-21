³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï21Æü¡¢ºç¸¶¿®¹ÔCEO¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¡Ö»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡Ê36¡á¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¤È¸µÆ±²¦¼Ô¤Î¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê33¡á¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬66¥­¥í°Ê²¼µé¡¢RIZINMMA5Ê¬3R¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥³¥¤¥±¤Ï24Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤È¤ÎºÆÀï¤Ç¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥Ù