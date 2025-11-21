ÆüËÜ»þ´Ö£±£·»þ£±£µÊ¬¤ËÊ©À½Â¤¶ÈPMI¡ÊÂ®Êó¡¦¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê11·î¡Ë¡¢ÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡ÊÂ®Êó¡¦¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê11·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ À½Â¤¶ÈPMI¡ÊÂ®Êó¡¦¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê11·î¡Ë17:15 Í½ÁÛ48.9 Á°²ó48.8 ¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë) ÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡ÊÂ®Êó¡¦¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê11·î¡Ë17:15 Í½ÁÛ48.4 Á°²ó48.0 ¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)