¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê2026Ç¯1·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È4¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë·èÄê¡£ ¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉ½»æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤Ã¤¯¤ê¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ ¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æüº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó