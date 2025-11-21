2025年11月19日、香港メディア・香港01は、北京市に住む男性が購入したアップルのiPhone 16 Pro Maxが充電中に発火したと報じた。記事によると、黒竜江省牡丹江市に住む男性が今年1月にネット通販の公式旗艦店でiPhone 16 Pro Maxを約8900元（約19万7000円）で購入した。8月27日の朝、焦げ臭さで目を覚ました男性は、充電中のスマホの底部から煙が立ち上っているのを発見。充電口と接続されていたデータケーブルに明らかな焼け跡が