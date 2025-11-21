ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¢¡¦¥êー¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ìー¥É¤Î±½¤¬À¹¤ó¤ËÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¿·Å·ÃÏ¤òÍ½ÁÛ¡£³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸°Æ¤Ê¤É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£ ¢£¡ÖÊÌ¤Ë¥È¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó