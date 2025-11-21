日本ハムへの入団が決まり、色紙を手にポーズをとる明大の大川＝21日、東京都内日本ハムがドラフト1位指名した明大の大川慈英投手（22）＝180センチ、75キロ、右投げ左打ち＝の入団が21日、決まった。都内で交渉し、契約金1億円プラス出来高払い、年俸1300万円で合意。「持ち味はどんどん強気に押していく投球。気持ちで相手打者に絶対負けないというのを、これからもずっとやっていきたい」と話した。最速155キロを誇る救援投