ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈËüºî¤Î²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë¡ÖÇ½¡¦¶¸¸À¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼Ëüºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌîÂ¼èßºØ¡¢´ÑÀ¤À¶ÏÂ¡¢´ÑÀ¤»°ÏºÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç½³Ú³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Ç½¤È¶¸¸À¤ÎÌ¾ºî¤òÈäÏª¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤Ç¤¹¡£ ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÇ½¡¦¶¸¸À¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡×  ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´Ö¡§14:00³«±é¡Ê13:15³«¾ì¡Ë²ñ¾ì¡§ÎýÇÏÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê¤³¤Ö¤·¥Û¡¼¥ë¡ËÎÁ¶â¡§SÀÊ 7,000