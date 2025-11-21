Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½ÌîÅÞ¤Ï21Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤ê¡¢´ØÏ¢Ë¡»Ü¹Ô¸å1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£Ãæ¾®À¯ÅÞ¤â´Þ¤á¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¤Ù¤­»Ñ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤â²ñ¸«¤Ç¡Ö¿ô¤ÎÎÏ¤Ç²¡¤·ÅÝ¤»¤Ð¤¤¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê