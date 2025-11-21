¥á¥¸¥ãー¥êー¥°µ¡¹½¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¡£¥á¥¸¥ãーÁ´30µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó²ÄÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö1·î4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î45Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê¤òÆÃ½¸¡£²¬ËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ ¢£¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤Ï½ã¿è¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤À