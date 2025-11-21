JR名古屋駅の中央コンコースで落下した天井パネルなど＝21日午後（JR東海提供）21日午後2時5分ごろ、JR名古屋駅（名古屋市中村区）の中央コンコースで天井パネルなどが落下し、駅を利用していた50〜60代ぐらいの男性が頭を負傷した。出血したが自力で救急車に乗り、軽傷とみられる。JR東海や中村署が詳しい状況と落下原因を調べている。JR東海によると、パネルは重さ約30キロ、長さ3.9メートルのL字形で、高さ約3.2メートルか