WBCバンタム級王座決定戦を前に行われた記者会見後、撮影に応じる那須川天心（左）と井上拓真＝21日、東京ドームホテル世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王座決定戦（24日・トヨタアリーナ東京）で闘う同級1位の那須川天心（帝拳）と、元世界ボクシング協会（WBA）同級王者の井上拓真（大橋）が21日、東京都内で記者会見し、那須川は「やることはやってきたので勝つだけ」と語り、井上拓は「スピードと勘の良さを警戒し、総