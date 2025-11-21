FCNTは、11月19日より、Belongの提供するスマートフォン買取サービス「にこスマ買取」との連携を開始した。 FCNTが運営する会員サービス「La Member’s（ラ・メンバーズ）」の会員は、La Member’sアプリから「にこスマ買取」にアクセスし、スマートフォンを売却できる。La Member'sアプリはFCNT製スマートフォンであるarrowsシリーズやらくらくスマートフォンで利用でき