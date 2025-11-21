日本旅行は、「ブラックフライデーセール」を11月20日から12月12日まで開催する。国内旅行では最大1万円、海外旅行では最大10万円を割り引くクーポンを配布している。商品限定割引やtabiwa商品の割引も用意する。国内旅行は宿泊プラン、JR＋宿泊パック、航空＋宿泊パックが対象で、日本旅行会員のみに販売する。WESTER会員、会員以外は対象外。出発期間は11月21日から2026年3月31日まで。海外旅行はwebコレクション、ベスト、ダイ