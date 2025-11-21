2日の天皇賞・秋で2着だったミュージアムマイル（牡3＝高柳大、父リオンディーズ）は有馬記念（12月28日、中山芝2500メートル）を目標に調整を進めていく。21日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。予備登録を済ませ、選出された香港カップ（12月14日、シャティン芝2000メートル）に関しては辞退することが既に発表されていた。