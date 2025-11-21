アニメ「薬屋のひとりごと」の猫猫と壬氏が茨城にやってきている。【画像】スタンプラリーで貰えるグッズを見る2026年1月18日まで、観光周遊キャンペーン「IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録」が開催中だ（12月29日〜1月3日は休止）。2025年夏から、「IBARAKI is Blossoming」というコンセプトを掲げ、観光の魅力を伝えようとプロモーションを展開している茨城県。薬屋の巡遊録は、県内10か所の観光スポットを巡るスタンプラリー