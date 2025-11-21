主将が見せた行動に称賛の声が集まっている。カタールで開催されているU-17ワールドカップ。グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝。ラウンド16では北朝鮮と対戦し、１−１で迎えたPK戦を５−４で制して、2011年大会以来の８強進出を果たした。命運を分けたPK戦。日本は後攻で、５人目のキッカー浅田大翔がPKスポットに向かう、その時だ。５人目でPKを成功させた北朝鮮の選手が、