プロ野球・広島は21日、河野佳投手と来季の育成選手契約を締結したことを発表しました。河野投手は22年にドラフト5位で広島に入団すると、23年は8登板、24年は13登板していましたが、今季は1軍での登板がなく、ファームでも32試合で防御率3.66の成績となり、10月に戦力外通告を受けていました。河野投手は球団を通じて「もう1度支配下登録されるように、頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします」とコメントしています。