お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは11月20日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんとのディズニーショットを公開しました。【写真】近藤春菜、渡辺直美とのディズニーショット「たのしさがめちゃくちゃ伝わってくる」近藤さんは「直美ちゃんとのフロリダ旅のつづき」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。渡辺さんと訪れたアメリカ・フロリダのマジック・キングダム・パークでの様子を公開しました。