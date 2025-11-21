厚生労働省が21日公表した人口動態統計の速報値によると、今年1〜9月に生まれた赤ちゃんの数は前年同期比2.8％減の52万5064人だった。外国人を含む。外国人を除いた出生数は、通年で60万人台の半ばや前半となる可能性がある。