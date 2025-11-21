サッカー天皇杯決勝を前に、オンライン取材に応じる神戸・吉田監督＝21日、神戸市（（C）VISSELKOBE）サッカーの第105回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は22日、東京・国立競技場で決勝が行われ、2大会連続3度目の優勝を狙う神戸と、クラブ初タイトルを目指す町田が栄冠を争う。21日は両チームともに非公開で最終調整した。神戸は神戸市内で練習。オンラインで取材に応じた吉田監